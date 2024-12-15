Переоформлення житла на ТОТ за законодавством рф не захищає від захоплення його росіянами

У переоформлене на ТОТ житло заселяють росіян в разі тривалої відсутності власника, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n202196-pereoformlennya-jytla-na-tot-za-zakonodavstvom-rf-ne-zahyschaie-vid-zahoplennya-yogo-rosiyanamy.html

Ракурс

Термінове переоформлення квартири за російським законодавством на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема у Сіверськодонецьку, не є панацеєю від свавілля місцевої окупаційної влади.

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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Переоформлене і внесене до росреєстру житло у разі довготривалої відсутності власника в місті повторно, але поки неофіційно, визнається безхазяйним, — вказано в повідомленні. — Заселяють туди російських різноробочих, у тому числі й будівників, разом із родинами, які вирішили переїхати з віддалених регіонів рф.

Зазначається, що російські силові структури залишають такі скарги без розгляду.

Крім того, окупанти погрожують визнати недійсною реєстрацією проживання тих українців, які не отримають паспорт рф. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що низькі темпи паспортизації є головною проблемою для окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях, оскільки церуйнує міф російської пропаганди щодо підтримки населення «визволителів».