Нардеп Ірина Кормишкіна. Фото:

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Народному депутату оголосили про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.

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У декларації за 2023 рік парламентар не вказав житловий будинок, де живе, та земельні ділянки на Одещині вартістю понад 17 млн грн. Правоохоронці не називають ім’я підозрюваної, але з деталей справи випливає, що йдеться про Ірину Кормишкіну (дівоче прізвище — Аллахвердієва) від партії «Слуга народу». Про це 9 січня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ці її дії правоохоронці кваліфікували за ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368−5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до вказаних злочинів.

Нагадаємо, 17 жовтня нардепу від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Слідчі встановили, що у 2021−2022 роках парламентар набула понад 20 млн грн і згодом придбала за них будинок в Одеській області, де зараз і мешкає. Однак її офіційний дохід за цей період та заощадження не перевищували 2,7 млн грн.

Згодом ВАКС відпустив Кормишкіну на поруки голови парламентської фракції «Слуга народу» Дмитра Арахамії та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.