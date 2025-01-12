У Польщі знайшли понад 200 протитанкових мін на складі IKEA

https://racurs.ua/ua/n203068-u-polschi-znayshly-ponad-200-protytankovyh-min-na-skladi-ikea.html

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У Польщі знайшли понад 200 протитанкових мін на складі IKEA.

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Скандал із втратою мін, які містять 2,2 тонни вибухівки, призвів до звільнення польського генерал-майора Артура Кенпчинського, який обіймав посаду голови Інспекції підтримки збройних сил. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

За даними польського видання Onet, міни, запаковані в 40 ящиків, протягом одинадцяти днів подорожували без реєстрації і в результаті опинилися на одному зі складів компанії IKEA.

Інцидент стався ще у липні 2024 року, коли міни TM-62M перевозились із військового складу під Щецином. Солдати, які відповідали за їхнє розвантаження, не помітили частину мін — і ті «поїхали далі територією Польщі». Генерал Кенпчинський був у курсі події, але не повідомив про це і не вжив жодних заходів.

Після виявлення зникнення прокуратура розпочала розслідування, проте справа не просунулась. За час розгляду один із солдатів, якого звинуватили в неналежному нагляді за військовим майном, не витримав тиску і наклав на себе руки.