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Ракурс
HIMARS вполював російський ЗРК "Бук" - відео розвідки артилеристів

HIMARS вполював російський ЗРК «Бук» — відео розвідки артилеристів

12 січ 2025, 18:45
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Кадри порівняно рідкісного у 2025 році удару з системи HIMARS по виявленому російському ЗРК «Бук» показали українські військові.


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Коригування вогню здійснила 45 артилерійська бригада ЗСУ.

Розвідка бригади виявила позицію самохідного зенітно-ракетного комплексу «Бук» та скоригувала ураження цілі дружнім підрозділом ракетних військ Сухопутні війська ЗС України. Як видно з відео, ракетники застосували касетний боєприпас.

Джерело: Ракурс


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