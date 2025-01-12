Ракурсhttps://racurs.ua/
HIMARS вполював російський ЗРК "Бук" - відео розвідки артилеристів
HIMARS вполював російський ЗРК «Бук» — відео розвідки артилеристівhttps://racurs.ua/ua/n203070-himars-vpoluvav-rosiyskyy-zrk-buk-video-rozvidky-artylerystiv.htmlРакурс
Кадри порівняно рідкісного у 2025 році удару з системи HIMARS по виявленому російському ЗРК «Бук» показали українські військові.
.
Коригування вогню здійснила 45 артилерійська бригада ЗСУ.
Розвідка бригади виявила позицію самохідного зенітно-ракетного комплексу «Бук» та скоригувала ураження цілі дружнім підрозділом ракетних військ Сухопутні війська ЗС України. Як видно з відео, ракетники застосували касетний боєприпас.