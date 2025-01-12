HIMARS вполював російський ЗРК "Бук" - відео розвідки артилеристів

https://racurs.ua/ua/n203070-himars-vpoluvav-rosiyskyy-zrk-buk-video-rozvidky-artylerystiv.html

Ракурс

Кадри порівняно рідкісного у 2025 році удару з системи HIMARS по виявленому російському ЗРК «Бук» показали українські військові.

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Коригування вогню здійснила 45 артилерійська бригада ЗСУ.

Розвідка бригади виявила позицію самохідного зенітно-ракетного комплексу «Бук» та скоригувала ураження цілі дружнім підрозділом ракетних військ Сухопутні війська ЗС України. Як видно з відео, ракетники застосували касетний боєприпас.