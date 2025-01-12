Україна пропонувала Словаччині допомогу щодо газової проблеми, але Фіцо від неї «пихато відмовився»

https://racurs.ua/ua/n203072-ukrayina-proponuvala-slovachchyni-dopomogu-schodo-gazovoyi-problemy-ale-fico-vid-neyi-pyhato.html

Ракурс

Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала Словаччині свою допомогу на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але Роберт Фіцо від неї «пихато відмовився».

.

Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями, намагаючись перекласти провину із себе на когось іншого. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу й не на здоровий глузд, — написав президент у мережі Х.

Зеленський додав, що «це було очевидною помилкою Фіцо — сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно».

Зеленський сподівається, що диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією і план Трампа збільшити постачання до Європи американського газу «допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів».

12 січня словацька парламентська делегація вирушила до Москви на запрошення російської Держдуми.

Темами переговорів, серед іншого, будуть поставка газу до Словаччини й війна рф проти України.

Польща заборонила словацькій делегації летіти над своєю територією, тому літак облітав над Чехією та Німеччиною.

Наприкінці грудня 2024 року премʼєр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся у Москві з путіним, який пообіцяв, що російський «Газпром» знайде нові маршрути для постачання газу Братиславі.

Україна офіційно зупинила транзит російського газу через свою територію 1 січня 2025 року.