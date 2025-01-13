Агент російського ГРУ готувала дронову атаку. Фото: СБУ

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Ракурс

Російська агентка готувала атаку БпЛА по Києву 1 січня.

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Військова контррозвідка СБУ затримала в столиці агентку російської воєнної розвідки. Ця жінка готувала координати для дронової атаки рф по столиці України в перший день нового року. Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об'єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об'єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Знімки вона пересилала російському куратору.

Зловмисницю затримали в орендованій квартирі у Києві. Ворожою агенткою виявилася 27-річна місцева безробітна. У неї вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.

Затриманій повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські агенти планували масовий теракт серед військових у Київській області. Четверо агентів рф готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.