Техніка рф на залізничній станції Євпаторії. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n203126-okupanty-rozmistyly-viyskovu-tehniku-na-zaliznychniy-stanciyi-ievpatoriyi-foto.html

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Російські загарбники розміщують військову техніку на цивільних залізничних станціях окупованого Криму.

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Зокрема, противник розмістив техніку на залізничній станції «Євпаторія-Товарна». Цю станцію Збройні сили країни-агресора почали активно використовувати у своїх цілях. Про це рух опору «АТЕШ» 14 січня повідомив у Telegram.

Ця станція була побудована для обслуговування вантажних під’їзних шляхів євпаторійських підприємств. Однак ворог почав активно використовувати станцію для своєї логістики, але ресурсів на забезпечення таких об'єктів охороною їм катастрофічно не вистачає.

Партизани вже передали українським військовим інформацію про особовий склад, техніку, графік і маршрути переміщення.

Нагадаємо, у районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони. Партизани зафіксували тут безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Засоби ППО ворог відтягує з інших ділянок фронту.