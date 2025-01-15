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Ракурс
Пожежа на заводі «Лукойл» у Волгограді. Фото: РосЗМІ

Пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі «Лукойл» у Волгограді (ВІДЕО)

15 січ 2025, 10:50
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Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді виникла вранці, 15 січня.


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Місцеві жителі стверджують, що перед загорянням на підприємстві було чути вибух. Однак екстрені служби країни-агресора переконують, що причиною загоряння були «внутрішні проблеми на підприємстві, а не зовнішній вплив». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Так, оперативні служби вказують, що на заводі начебто спалахнула установка № 18 та два теплообмінники. Пожежу нібито вже загасили, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пожежа на заводі «Лукойл» у Волгограді. Фото: РосЗМІ

Пожежа на заводі «Лукойл» у Волгограді. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, невідомі дрони у ніч на 15 січня атакували Тамбовську область російської федерації. Один із БпЛА влучив по спиртзаводу в селі Нова Ляда, а внаслідок влучання виникла пожежа.

Джерело: Ракурс


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