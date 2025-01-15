Пожежа на заводі «Лукойл» у Волгограді. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n203144-pojeja-spalahnula-na-naftopererobnomu-zavodi-lukoyl-u-volgogradi-video.html

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Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді виникла вранці, 15 січня.

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Місцеві жителі стверджують, що перед загорянням на підприємстві було чути вибух. Однак екстрені служби країни-агресора переконують, що причиною загоряння були «внутрішні проблеми на підприємстві, а не зовнішній вплив». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Так, оперативні служби вказують, що на заводі начебто спалахнула установка № 18 та два теплообмінники. Пожежу нібито вже загасили, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, невідомі дрони у ніч на 15 січня атакували Тамбовську область російської федерації. Один із БпЛА влучив по спиртзаводу в селі Нова Ляда, а внаслідок влучання виникла пожежа.