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Наслідки атаки російських безпілотників на Чернігівщині, фото: Нацполіція
Російські безпілотники атакували сільгосппідприємство на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203175-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-silgosppidpryiemstvo-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині вчора, 15 січня, увечері під час масованої атаки російських безпілотників зазнали руйнувань та пошкоджень об'єкти сільськогосподарського підприємства у Прилуцькому районі.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Внаслідок ворожих влучань на території агрофірми у Прилуцькому районі зруйновано адміністративну будівлю підприємства, суттєво пошкоджено ангар із сільгосптехнікою та сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна. Працівники підприємства не постраждали, — розповіли у поліції.
Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу.
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