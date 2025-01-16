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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників на Чернігівщині, фото: Нацполіція

Російські безпілотники атакували сільгосппідприємство на Чернігівщині (ФОТО)

16 січ 2025, 11:20
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На Чернігівщині вчора, 15 січня, увечері під час масованої атаки російських безпілотників зазнали руйнувань та пошкоджень об'єкти сільськогосподарського підприємства у Прилуцькому районі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Внаслідок ворожих влучань на території агрофірми у Прилуцькому районі зруйновано адміністративну будівлю підприємства, суттєво пошкоджено ангар із сільгосптехнікою та сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна. Працівники підприємства не постраждали, — розповіли у поліції.

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу.

Наслідки атаки російських безпілотників на Чернігівщині, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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