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Диверсанти спалили вежі зв’язку. Скріншот з відео
Диверсанти знищили вежі зв’язку поблизу російського Краснодара (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203253-dyversanty-znyschyly-veji-zv-yazku-poblyzu-rosiyskogo-krasnodara-video.htmlРакурс
Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу міста Краснодар у росії.
Об'єкт було знищено у ніч на 17 січня. Невідомі диверсанти облили вежі легкозаймистою речовиною та підпалили. Таким чином було знищено дві вежі зв’язку. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 18 січня повідомило у Facebook.
У воєнній розвідці відзначили, що на території рф посилюється рух опору диктатурі володимира путіна.
В ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється, — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року на тимчасово окупованій території Донецької області згоріло чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «Фенікс», який використовують російські загарбники.