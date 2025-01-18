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Ракурс
Диверсанти спалили вежі зв’язку. Скріншот з відео

Диверсанти знищили вежі зв’язку поблизу російського Краснодара (ВІДЕО)

18 січ 2025, 17:20
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Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу міста Краснодар у росії.

Об'єкт було знищено у ніч на 17 січня. Невідомі диверсанти облили вежі легкозаймистою речовиною та підпалили. Таким чином було знищено дві вежі зв’язку. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 18 січня повідомило у Facebook.

У воєнній розвідці відзначили, що на території рф посилюється рух опору диктатурі володимира путіна.

В ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року на тимчасово окупованій території Донецької області згоріло чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «Фенікс», який використовують російські загарбники.

Джерело: Ракурс


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