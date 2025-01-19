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Дерев’яна церква згоріла на Рівненщині, фото: ДСНС
На Рівненщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203283-na-rivnenschyni-zgorila-derev-yana-cerkva-xix-stolittya-foto-video.htmlРакурс
На Рівненщині згоріла дерев’яна церква 1877 року. Подія сталася у селі Висоцьк Сарненського району.
Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 5.04
Прибувши на місце пожежі вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини, — зазначають у відомстві.
Пожежу локалізували о 06,15, а ліквідували — о 15.23.
Вогонь знищив дерев’яну будівлю розміром 30×15 м та майно церкви. Жертв та постраждалих не має. До ліквідації було залучено 5 одиниць пожежної техніки та 17 рятувальників. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються, — додали в ДСНС.