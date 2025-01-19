Дерев’яна церква згоріла на Рівненщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203283-na-rivnenschyni-zgorila-derev-yana-cerkva-xix-stolittya-foto-video.html

Ракурс

На Рівненщині згоріла дерев’яна церква 1877 року. Подія сталася у селі Висоцьк Сарненського району.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 5.04

Прибувши на місце пожежі вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини, — зазначають у відомстві.

Пожежу локалізували о 06,15, а ліквідували — о 15.23.