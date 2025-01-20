Армія рф почала посилювати захисні споруди в Балаклавській бухті. Фото:

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Балаклавська бухта в тимчасово окупованому Криму стала військово значимою для російських загарбників.

Війська рф вже статусі посилюють у бухті морські інженерні загородження, призначені для захисту від надвождних безпілотників і диверсійних груп. Також вони знову використовують для військових цілей стару підземну базу підводних човнів, яка раніше функціонувала як музей. Про це рух опору «АТЕШ» 20 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця споруда, що відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою підземний комплекс, здатний приховувати підводні човни та забезпечувати їхній ремонт і обслуговування.

Партизани поінформували, що всю зібрану інформацію передадуть Силам оборони України, «які знають, як організувати сюрпризи для окупантів».

Нагадаємо, у районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони — партизани зафіксували тут безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Ці засоби ворог відтягує з інших ділянок фронту, щоб захистити об'єкти в Криму.