Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n203322-zelenskyy-pryvitav-trampa-zi-vstupom-na-posadu-prezydenta-ssha.html

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Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією.

Глава держави наголосив, Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика «мир через силу» дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є головним пріоритетом. Привітання Зеленський 20 січня опублікував у соціальній мережі Х.

Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів, — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що саме зараз вирішується, яким буде це століття. І наголосив, що «ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі».

Успіху вам, президенте Трамп! З нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання, — написав Зеленський.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні пройшла інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Новий американський лідер пообіцяв, що Америці розпочнеться «золоте століття» й окреслив пріоритети своєї адміністрації. Однак у своїй промові він не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.