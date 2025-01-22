Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n203372-ukrayina-urydychno-ne-vyznaie-okupovani-terytoriyi-chastynou-rf-zelenskyy.html

Ракурс

Україна юридично не відмовиться від своїх територій, які зараз перебувають під контролем росії.

Цього не відбудеться, навіть якщо «всі союзники світу» проситимуть Київ про це. Окуповані росіянами українські території назавжди вважатимуться окупованими, поки Україна не відновить над ними контроль. Про це президент Володимир Зеленський заявив у рамках засідання Всесвітнього економічного форуму у швейцарському місті Давос.

Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося, — зазначив він.

Йшлося про Крим, а також частину територій кількох областей України — всього під російським контролем зараз близько 20% міжнародно визнаної української території.

Зеленський також наголосив, що діалог з росією має відбуватися тільки з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

путіна не можна суб'єктивувати в цій історії. Він порушив усе. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних — це програш для України, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі заявив, що одним із складників безпекових гарантій Києву має бути дислокація щонайменше 200 тис. європейських миротворців.