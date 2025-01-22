Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n203375-rf-hotila-zaminyty-mene-na-medvedchuka-zelenskyy-pro-stambulski-domovlenosti.html

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Деталі переговорів України з росією у Стамбулі в 2022 році розкрив президент Володимир Зеленський.

Під час цих перемовин країна-агресор передала Києву ультиматум, у якому вимагала, аби Україну очолив проросійський депутат Віктор Медведчук. Окрім зміни президента Москва також вимагала, аби весь Донбас відійшов під контроль росії, а Україна мала б визнати це, змінивши свою Конституцію. Про це глава держави заявив під час інтерв’ю з представниками Міжнародної медіаради.

Також, за словами Зеленського, росія вимагала від України зменшити чисельність ЗСУ до 50 тис. бійців. Верховна Рада повинна була б ухвалити закон про нейтральний статус країни, а російську мову встановити на рівні державної. Також росія вимагала знищити всю далекобійну зброю, яка має радіус дії понад 20 км.

Білорусь хотіла щось організувати, але вони знову висунули ультиматум. Потім у Туреччині хотіли щось організувати і президент Ердоган просив мене погодитися. Вони прийшли і знову висунули ультиматум. Тому ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від путіна, — додав президент.

Як відомо, перемовини між Україною та рф в Стамбулі почалися 28 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна юридично не відмовиться від своїх територій, які зараз перебувають під контролем росії. Цього не відбудеться, навіть якщо «всі союзники світу» проситимуть Київ про це.