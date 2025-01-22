Панама звернулася до ООН через погрози Трампа. Фото: Вікіпедія

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Панама звернулася до ООН через погрози президента США Дональда Трампа відібрати Панамський канал.

Посол Панами в Організації Об'єднаних Націй Елой Альфаро де Альба надіслав генсеку Антоніу Гуттерішу листа, в якому поскаржився на висловлювання Трампа про плани повернути контроль над Панамським каналом. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що в грудні минулого року Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відновити контроль над Панамським каналом, який в 1999 році передали Панамі. Тоді переможець виборів наголосив, що Панама встановила надмірно високі тарифи за користування каналом, а Китай впливає на режим його роботи. Трамп пообіцяв, що не дозволить, щоб канал потрапив у «чужі руки».

Альба в листі наголосив, що відповідно до статуту ООН країни «повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави».

Цей лист поширили серед 15 членів Ради Безпеки ООН. Панама є непостійним членом Радбезу у 2025−2026 роки.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові вкотре заявив, що США переберуть під свій контроль Панамський канал, який нині, за його словами, експлуатує Китай.

Джерело: Reuters