68-річний командир штурмової групи ГУР загинув, прикриваючи побратимів

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Костянтин Жук, фото: «Братство»
68-річний командир штурмової групи ГУР загинув, прикриваючи побратимівhttps://racurs.ua/ua/n203389-68-richnyy-komandyr-shturmovoyi-grupy-gur-zagynuv-prykryvauchy-pobratymiv.htmlРакурс
У Вовчанську, прикриваючи відхід побратимів, загинув 68-річний командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук «Нельсон».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінках спецпідрозділу ГУР МО «Братство» та речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.
Зазначається, що Ковальов загинув ще у травні 2024 року, але «були певні причини так довго зберігати таємницю».
До війни він був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського «Пласту», а також членом ОУН з 90-х років XX ст.
У часи Антитерористичної операції був командиром батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, пізніше очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ.
Під час оборони Києва у 2022 році Жук був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав.
Він не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ, — розповів Ковальов.
У «Братстві» зазначають, що Жук також керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний.