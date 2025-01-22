68-річний командир штурмової групи ГУР загинув, прикриваючи побратимів

Костянтин Жук, фото: «Братство»

https://racurs.ua/ua/n203389-68-richnyy-komandyr-shturmovoyi-grupy-gur-zagynuv-prykryvauchy-pobratymiv.html

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У Вовчанську, прикриваючи відхід побратимів, загинув 68-річний командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук «Нельсон».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінках спецпідрозділу ГУР МО «Братство» та речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

Зазначається, що Ковальов загинув ще у травні 2024 року, але «були певні причини так довго зберігати таємницю».

До війни він був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського «Пласту», а також членом ОУН з 90-х років XX ст.

У часи Антитерористичної операції був командиром батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, пізніше очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ.

Під час оборони Києва у 2022 році Жук був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав.

Він не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ, — розповів Ковальов.

У «Братстві» зазначають, що Жук також керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний.