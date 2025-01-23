У Житомирі запобігли російському теракту, фото: Нацполіція

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Теракт у центрі Житомира планували здійснити двоє зловмисників у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що зловмисники планували підірвати наряд поліції, для чого зробили фейковий виклик на спецлінію 102 до заздалегідь орендованої квартири.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців вдалося вчасно виявити небезпечні предмети та затримати фігурантів. За скоєне їм загрожує позбавлення волі строк до 12 років з конфіскацією майна, — розповіли в поліції.

Попередньо встановлено, що:

двоє 19-річних мешканців Дніпропетровщини отримали завдання від спецслужб рф через Telegram-канал;

молодикам доручили забрати сумку з невідомим вмістом за вказаною їм геолокацією в Андрушівській громаді Житомищини. Надалі вони доставили її до орендованої квартири багатоповерхового будинку, розташованого в центрі Житомира;

за вказівками куратора вони сховали речі всередині помешкання та залишили його відчиненим. Самі ж поселилися в одному з готелів міста, чекаючи подальших інструкцій. За цю «роботу» їм обіцяли щедру винагороду.

Під час спецоперації поліцейські спільно з СБУ спрацювали на випередження: задокументували усю підготовку зловмисників до теракту та затримали обох фігурантів в готелі, — розповіли в поліції.

У ході огляду квартири правоохоронці:

виявили саморобний вибуховий пристрій, замаскований у м’якій іграшці, портативну колонку та термос з вибухонебезпечною речовиною;

знайшли два мобільних телефони, які призначалися для спостереження та активації вибухівки.

Нині правоохоронці встановлюють особу замовника, який координував злочинні дії. Призначено низку експертиз для встановлення складу вилучених речовин.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.