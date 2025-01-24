Російський агент та його 15-річний спільника затримали. Фото: СБУ

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Двох російських агентів затримала Служба безпеки України.

Одним із зловмисників виявився 20-річний мешканець Одещини, якого окупанти завербували дистанційно через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей». Йому наказали збирати геолокацію українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО. Зрадник залучив до підривної діяльності свого знайомого 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині. Про це 24 січня прес-центр СБУ повідомив у Facebook.

Слідство встановило, що фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів. Одного з фігурантів затримали на Одещини на спробі передачі розвідданих противнику.

Правоохоронці вже повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Донецькій області двоє місцевих жителів коригували удари російських окупантів по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках.