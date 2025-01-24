Суд обрав запобіжний захід меру Ірпеня, якого підозрюють у незаконному перетині кордону

Олександру Маркушину обрали запобіжний захід, фото: «Суспільне»

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Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня міського голову Ірпеня Київської області Олександра Маркушина. До цієї дати його також відсторонили від роботи.

Суд визначив Маркушину можливість внесення застави в розмірі 30 млн грн. Про це сьогодні, 24 січня, повідомило видання «Суспільне».

Маркушина підозрюють у незаконному перетині державного кордону у період з 24 по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого дворічного сина.

Зі свого боку, Маркушин називає цю справу «заполітизованою та замовною».

Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина, — заявив він на засіданні. — Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР «намалювали» підозру за два дні.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент чоловік не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно, — написав він у Фейсбуці.

Прокурор, зі свого боку, стверджує, що Маркушин не надавав ніяких документів, які підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. Сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави у 40 мільйонів гривень.

Маркушин пообіцяв подати апеляцію на це рішення суду.

Джерело: «Суспільне»