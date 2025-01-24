Кіт Келлог, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n203452-ukrayina-vtratyla-viyskovyh-bilshe-nij-ssha-u-vietnami-ta-koreyi-specposlanec-trampa.html

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог заявив, що втрати нашої держави у війні проти росії більші, ніж втрати США під час В'єтнамської та Корейської війни разом узяті.

Це Келлог заявив в ефірі Fox News, повідомляє «Громадське».

За його словами, у російсько-українській війні обидві сторони зазнали втрат у «сотні тисяч жертв». Він порівняв Маріуполь — місто на 500 тис. жителів, яке «цілковито зруйнували», — з американським Денвером.

За даними незалежної організації Global Security, за вісім років боїв у В'єтнамі загинуло загалом 47 тис. американських військових. Під час Корейської війни США втратили близько 33 тис. солдатів.

Таким чином, Келлог стверджує, що в Україні втрати серед військових перевищили 80 тис.

Варто додати, що у грудні 2024 року Келлог заявляв, що втрати росії за весь час повномасштабного вторгнення у п’ять разів більші, аніж в України. Він це пояснював тим, що атаки хвилями з великими масштабами жертв — звична практика росіян.

Нагадаємо, сам Трамп нещодавно заявив, що Україна нібито втратила 600−700 тис. військових.

Джерело: «Громадське»