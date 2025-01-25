Запроваджено паспортний контроль на Кримському мосту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203483-okupanty-zaprovadyly-pasportnyy-kontrol-na-krymskomu-mostu.html

Ракурс

Паспортний контроль на Кримському мосту запровадили російські окупанти.

Такий режим було введено у суботу, 25 січня. Ворожі солдати перевіряють документи у всіх, хто їде в бік анексованого півострова. Нові перевірки є частиною підвищених заходів безпеки. Про це заявив заступник міністра транспорту анексованого Криму Олександр Овдієнко, але не уточнив, що стало причинило їх проведення. Про це повідомило видання «Коммерсант».

Представник диктатури послався на указ глави країни-агресора володимира путіна про запровадження підвищеного рівня реагування у Криму та Краснодарському краї, а також на розпорядження голови Краснодарського краю про безстрокове запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози у регіоні.

Як відомо, перевірки на Кримському мосту почали проводити після підриву вантажного автомобіля у жовтні 2022 року. При цьому паспорти у всіх, хто в’їжджав до Криму, до цього не перевіряли.

Нагадаємо, у грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що поблизу Кримського мосту російські загарбники почали будувати вже третю вежу для розміщення на ній бойового модуля зенітно-гарматного комплексу «Панцир-С1М».

Джерело: «Коммерсант»