СБУ затримала «сплячого» агента рф. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n203521-sbu-zatrymala-splyachogo-rosiyskogo-agenta-na-lymanskomu-napryamku.html

Ракурс

Громадянин країни-агресора коригував удари ворога на Донеччині.

Агентом ФСБ виявився 56-річний росіянин, який коригував удари окупантів по локаціях Сил оборони України на Лиманському напрямку. Коригувальник прибув з Москви за декілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району. З того часу він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя. Про це 27 січня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що минулого літа «сплячий» агент отримав завдання від окупантів — розвідав позиції Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ.

Розвіддані він періодично відправляв росіянам, а згодом і сам повинен був вихати до рф. Однак зловмисника затримали й вилучили у нього телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 20-річний мешканець Одещини та його 15-річний спільник працювали на російських окупантів. Вони зізнавалися місцерозташування українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО й коригували удари по них.