З Костянтинівки та Покровська евакуювали всіх дітей

https://racurs.ua/ua/n203601-z-kostyantynivky-ta-pokrovska-evakuuvaly-vsih-ditey.html

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З Костянтинівки та Покровська евакуювали всіх дітей.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі у Покровську залишається ще близько 7 тисяч людей. У них є змога евакуюватися, хоча росіяни атакують дронами усі машини, які заїжджають або перебувають у місті

На вчорашній день ми всіх дітей з міста Костянтинівка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілюєкеровними авіабомбами, балістичними ракетами, FPV-дронами. Місто руйнує у повному обсязі, так, як і місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту, — повідомив Філашкін.

З 14 населених пунктів Донеччини, де триває примусова евакуація, залишається вивезти 90 дітей.

Про це під час брифінгу повідомила в.о. начальниці служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова. Так, у Комарській громаді Волноваського району залишається ще 63 дитини, у Криворізькій громаді Покровського району — 27.

На Покровському напрямку з початку доби 29 січня окупанти здійснили вже 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 27 атак противника на напрямку.