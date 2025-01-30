Пошукова операція на річці Потомак. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203636-nihto-ne-vyjyv-v-aviakatastrofi-u-vashyngtoni-tramp.html

Ракурс

В авіакатастрофі над Вашингтоном ніхто не вижив.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що під час зіткнення пасажирського літака з вертольотом біля аеропорту імені Рональда Рейгана січня всі особи, які були на цих повітряних машинах, загинули. Відповідну заяву американський лідер зробив 30 січня на пресконференції в Білому домі, інформує CNN.

На жаль, тих, хто вижив, немає. Це була темна та болісна ніч у столиці нашої країни та в історії нашої країни та трагедія жахливих масштабів, — розповів він.

За словами глави США, наразі достеменно невідомо, що призвело до авіатрощі. Військові проведуть системне та всебічне розслідування, щоб з’ясувати, чому гелікоптер та літак зіштовхнулися в повітрі. Трамп запевнив, що «ми будемо працювати, не покладаючи рук».

Наразі відомо, що борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. У гелікоптері — троє військових.

На місці трагедії рятувальники знайшли 28 тіл загиблих. Серед жертв — 14 фігуристів, які поверталися додому з національного табору розвитку у штаті Канзас.

Нагадаємо, увечері 29 січня, у США пасажирський літак зіткнувся в повітрі з вертольотом армії США Black Hawk і впав біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Була розпочала масштабна пошуково-рятувальна операція, у ході якої рятувальники витягли з річки Потомак тіла 30 загиблих.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту гелікоптера — троє військових.

Джерело: CNN