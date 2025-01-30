Руйнування у Білицькому. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n203641-okupanty-skynuly-500-kilogramovyy-kab-na-misto-u-doneckiy-oblasti-ie-poraneni.html

Ракурс

Російські окупанти здійснили комбіновану атаку на три громади Донецької області.

Зокрема, 30 січня ворог з артилерії обстріляв село Іванопілля Костянтинівської міської територіальної громади. Внаслідок ударів загинув 64-річний містянин. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Також ворожа авіація скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу ФАБ-500 на Білицьке. Внаслідок бомбардування постраждали двоє 44 і 47-річних жінок. В одної медики діагностували мінно-вибухову травму, а в іншої — забій.

Крім того, ворог декілька разів атакував Покровськ FPV-дронам. Один із таких безпілотників влучив по цивільній машині, внаслідок чого постраждав 71-річний пенсіонер.

Ще одним дроном загарбники влучили по евакуаційному автомобілб. Постраждали водій і двоє пасажирів. Їх госпіталізували мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями.

За фактом загибелі однієї людини та поранення шістьох осіб проводиться розслідування. За процесуального керівництва Костянтинівської і Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів — ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 січня російські окупанти вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу поранено 12 людей. Серед постраждалих — 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.