Найбільший у світі військовий командний центр почала будувати КНР. Фото:

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Величезний воєнний командний центр почали будувати у Китаї.

За 30 км на південний захід від Пекіна з’явиться командний центр, який буде в 10 разів більшим за Пентагон. Будівництво триває на території площею близько 1 тис. 500 акрів. Це буде найбільший у світі військовий командний центр. Про це повідомило видання Financical Times з посиланням на розвідку США.

Згідно з аналізом супутникових знімків, будівельні роботи розпочалися в середині 2024 року. На території об'єкту створять «бункери Судного дня» для захисту вищого керівництва КНР у разі ядерної війни.

Зазначається, що китайський лідер Сі Цзіньпін поставив перед армією завдання розвинути військовий потенціал, достатній для можливої атаки на Тайвань до цього терміну. Водночас Народно-визвольна армія Китаю збільшує кількість ядерних боєголовок та зосереджується на покращенні координації між своїми різними військовими підрозділами.

Якщо це підтвердиться, цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі як голову Центральної військової комісії, сигналізує про наміри Пекіна створити не тільки звичайні збройні сили світового класу, а й передовий потенціал ведення ядерної війни, — наголосив екс-керівник відділу аналізу Китаю в ЦРУ Денніс Уайлдер.

А колишній співробітник американської розвідки розповів журналістам, нинішній штаб НВАК у Пекіні не є достатньо укріпленим для виконання функцій командного пункту в умовах війни.

Нагадаємо, 28 січня вчені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на секунду вперед — тепер він показує 89 секунд до ядерної півночі. Причинами такої дії стали ядерний ризик, зміна клімату, потенційне зловживання досягненнями біологічної науки та низки інших новітніх технологій, таких як штучний інтелект.

Джерело: Financical Times