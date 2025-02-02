Видаляла листування в анонімному чаті: СБУ затримала інформаторку, яка зливала позиції ЗСУ біля Торецька

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СБУ затримала інформаторку ФСБ, яка «зливала» позиції та напрямку руху ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира.

38-річна мешканка Торецька на початку повномасштабної війни переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ.

Щоб отримувати розвіддані із східного фронту, жінка «втемну» використовувала свого племінника. Він був контрактником, який самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Торецьку.

Під час побутових розмов по телефону інформаторка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.

Отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору. Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті.

Також відчуваючи невідворотність покарання, зловмисниця вирішила змінити адресу проживання і переїхала до Кіровоградської області, де «залягла на дно» і припинила всі контакти з ФСБ.

Утім, така конспірація їй не допомогла. Співробітники СБУ встановили місце проживання фігурантки і затримали її в орендованій квартирі.

При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

А в Одесі затримано агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

У СБУ зазначили, що хлопець розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту. За наявними даними, окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе.