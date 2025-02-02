Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні — п’ятеро постраждалих

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Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні — п’ятеро постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n203724-rosiyskyy-dron-atakuvav-marshrutku-u-hersoni-p-yatero-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі у Херсоні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
У Дніпровському районі російські окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, — розповів він. — Автобус загорівся. В салоні були пасажири.
Удару було завдано близько 15.30. В результаті травми отримали п’ятеро пасажирів;
- жінки віком 38, 52 і 54 років;
- двоє дітей — 12-річний хлопець та 13-річна дівчина.
Всі постраждалі ушпиталені з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, — розповів Мрочко.
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