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Ракурс
Росіяни атакували маршрутне таксі у Херсоні, фото: «Главком»

Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні — п’ятеро постраждалих

2 лют 2025, 18:24
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Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі у Херсоні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У Дніпровському районі російські окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, — розповів він. — Автобус загорівся. В салоні були пасажири.

Удару було завдано близько 15.30. В результаті травми отримали п’ятеро пасажирів;

  • жінки віком 38, 52 і 54 років;
  • двоє дітей — 12-річний хлопець та 13-річна дівчина.

Всі постраждалі ушпиталені з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, — розповів Мрочко.

Джерело: Ракурс


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