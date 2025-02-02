Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні — п’ятеро постраждалих

Росіяни атакували маршрутне таксі у Херсоні, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n203724-rosiyskyy-dron-atakuvav-marshrutku-u-hersoni-p-yatero-postrajdalyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі у Херсоні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У Дніпровському районі російські окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, — розповів він. — Автобус загорівся. В салоні були пасажири.

Удару було завдано близько 15.30. В результаті травми отримали п’ятеро пасажирів;

жінки віком 38, 52 і 54 років;

двоє дітей — 12-річний хлопець та 13-річна дівчина.