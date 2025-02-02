Росіяни прикриваються цивільними на ТОТ, фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n203731-rashysty-rozmischuut-osobovyy-sklad-u-jytlovyh-kvartalah-na-tot-prykryvauchys-cyvilnymy-cns.html

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Російські загарбники продовжують використовувати населення тимчасово окупованих територій у своїх воєнних цілях.

Так, окупанти розмістили свій особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк на Луганщині. Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таким чином, російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни, — зазначають у ЦНС. — Крім того, у найбільш населених кварталах окупанти розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ.

У ЦНС зауважують — використання місцевого населення та об'єктів критичної інфраструктури у військових цілях є воєнним злочином і злочином проти людяності.

Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про будь-які дії російсько-окупаційних військ до відповідного анонімного чат-бота.

Нагадаємо, нещодавно у ЦНС повідомили, що рашисти вирішили забрати під воєнні потреби медичні установи ТОТ сходу України, попри те, що в медзакладах багато місцевих жителів похилого віку, котрі там перебувають на стаціонарному лікуванні.