За рік встановили 497 паліїв авто ЗСУ. Фото:

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Встановлено майже 500 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою біля будівель ТЦК.

СБУ спільно з Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці», а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти біля будівель Територіальних центрів комплектування. Про це повідомив перший заступник голови спецслужби Сергій Андрущенко під час спільного брифінгу з начальником Національної поліції Іваном Вигівським, передає прес-центр Служби безпеки України.

За його словами, росіяни використовують нову тактику — влаштовують дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч. Таким чином виконавець ліквідовується і не свідчитиме проти росії. Виплачувати «винагороду» загиблому також не потрібно.

Спецслужби рф вербують агентуру через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Правоохоронці встановили, що погоджуються працювати на ворога насамперед молодь або безробітні. Після вербовки з цими людьми працюють інші куратори, які повідомляють про ціль і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

В СБУ стверджують, що встановлюють весь ланцюжок — від вербування до підготовки злочину.

Андрущенко зазначив, підривами ТЦК росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, зокрема, дискредитувати діяльність військкомів та зірвати мобілізацію.

Нагадаємо, 5 лютого у Кам’янці-Подільському пролунав вибух поблизу місцевого ТЦК та СП. Внаслідок інциденту, попередньо, загинув один чоловік, ще четверо людей травмовані.