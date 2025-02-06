Наслідки падіння російського дрона не Сумщині, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n203840-rosiyskyy-dron-vpav-na-sumschyni-poshkodjeni-pryvatni-budynky-foto.html

Ракурс

На Сумщині сьогодні, 6 лютого, після 18-ї години вечора сталося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади.

В результаті пошкоджені чотири приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють відповідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються.