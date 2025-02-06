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Ракурс
Наслідки падіння російського дрона не Сумщині, фото: Сумська ОВА

Російський дрон впав на Сумщині, пошкоджені приватні будинки (ФОТО)

6 лют 2025, 20:37
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На Сумщині сьогодні, 6 лютого, після 18-ї години вечора сталося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади.

В результаті пошкоджені чотири приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють відповідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються.

Наслідки падіння російського дрона не Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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