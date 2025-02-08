ЗСУ за добу ліквідували понад 1 тис. 200 російських солдатів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203878-ponad-1-tys-200-rosiyskyh-soldativ-buly-likvidovani-za-dobu-genshtab.html

Ракурс

Військові втрати росії за минулу добу склали 1 тис. 210 солдатів та офіцерів.

На полі бою українські військові спопелили шість танків, 22 бойові броньовані машини, 25 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню та 95 одиниць автомобільної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 8 лютого повідомив у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 847 тис. 860 (+1 тис. 210) осіб,

танків — 9 тис. 981 (+6) од,

бойових броньованих машин — 20 тис. 777 (+22) од,

артилерійських систем — 22 тис. 820 (+35) од,

РСЗВ — 1 тис. 273 (+2) од,

засоби ППО — 1 тис. 56 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 24 тис. 403 (+102),

крилаті ракети — 3 тис. 54 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 36 тис. 402 (+95) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 738 (+0)

Нагадаємо, 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий командний пункт, який розташований у місті Рильськ Курської області. Високоточний та скоординований удар знищив ворожу ціль.