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У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV
У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203892-u-rosiyan-yaki-yihaly-na-shturm-na-golf-kari-pryletily-odrazu-try-fpv-video.htmlРакурс
У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV.
Відео у своєму кналі 8 лютого опублікував волонтер та блогер Сергій Стерненко, який також збирає на своєму ресурсі кошти для закупівлі таких дронів.
Як видно з ролика, після першого удару з гольфкару випав один зі штурмовиків. Після другого ще один, а третій залетів безпосредньо у кузов по двох росіянах.
Стерненко пише, що це була спільна бойова робота підрозділів Flying Skull та «Хижаки висот».