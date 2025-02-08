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Ракурс
У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV

У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV (ВІДЕО)

8 лют 2025, 16:43
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У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV.

Відео у своєму кналі 8 лютого опублікував волонтер та блогер Сергій Стерненко, який також збирає на своєму ресурсі кошти для закупівлі таких дронів.

Як видно з ролика, після першого удару з гольфкару випав один зі штурмовиків. Після другого ще один, а третій залетів безпосредньо у кузов по двох росіянах.

Стерненко пише, що це була спільна бойова робота підрозділів Flying Skull та «Хижаки висот».

Джерело: Ракурс


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