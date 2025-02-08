У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV

https://racurs.ua/ua/n203892-u-rosiyan-yaki-yihaly-na-shturm-na-golf-kari-pryletily-odrazu-try-fpv-video.html

Ракурс

У росіян, які їхали на штурм на гольф-карі, прилетіли одразу три FPV.

Відео у своєму кналі 8 лютого опублікував волонтер та блогер Сергій Стерненко, який також збирає на своєму ресурсі кошти для закупівлі таких дронів.

Як видно з ролика, після першого удару з гольфкару випав один зі штурмовиків. Після другого ще один, а третій залетів безпосредньо у кузов по двох росіянах.

Стерненко пише, що це була спільна бойова робота підрозділів Flying Skull та «Хижаки висот».