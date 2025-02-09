Трамп заявив, що провів телефонну розмову з путіним

Дональд Трамп, фото: Trump White House Archived / Flickr

https://racurs.ua/ua/n203907-tramp-zayavyv-scho-proviv-telefonnu-rozmovu-z-putinym.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Про це він заявив 7 лютого під час інтерв’ю виданню The New York Post на борту президентського літака.

Я краще не буду говорити, — сказав Трамп, коли його запитали, скільки разів він розмовляв із путіним.

Зазначається, що Трамп вважає, що путіна «дійсно турбують» вбивства на полі бою.

Він хоче, щоб люди перестали вмирати, — заявив Трамп.

Всі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони — і без жодної причини, — додав він.

Також Трамп вкотре заявив, що трирічна повномасштабна війна «ніколи б не сталася», якби він був президентом у 2022 році.

У мене завжди були хороші стосунки з путіним, — наголосив Трамп, згадавши далі свого попередника. — Байден був ганьбою для нашої нації. Повною ганьбою.

Трамп запевнив, що у нього є конкретний план, як закінчити війну:

Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край.

Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волтца, який приєднався до нього в його робочому кабінеті на борту літака, Трамп сказав:

Давайте продовжимо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою.

Зазначається, що віце-президент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки на наступному тижні.

Джерело: The New York Post