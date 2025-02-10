Українські війська відновили деякі позиції. Карта: DeepState

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Українські військові відновили позиції на Донбасі та території рф.

Так, підрозділи Сил оборони України змогли просунутися у Даченському, Водяному Другому Донецької області та біля Кругленького в Курській області російської федерації. Про це аналітики проекту Deep State повідомив у Telegram.

Зазначається, що єгеря з 68-ї ОЄБр провели вдалу та сміливу операцію, відкинувши противника з частини населеного пункту Даченське. Також було зачищено промзону у Водяному Другому, де ворог на нетривалий час зумів закріпитися.

Водночас загарбницька армія росії просунулася біля Дачного, Малинівки та Микільського.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на фронті було зафіксовано 99 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни намагалися просунутися на Лиманському напрямку й атакував також на Харківському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, 8 лютого ЗСУ змогли просунутися біля населеного пункту Черкаська Конопелька в Суджанському районі Курської області росії. Однак ворог теж зміг просунутися, але вже на території України. Росіяни тоді мали успіх біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці.