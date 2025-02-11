Рашисти атакували енергосистему України — на Полтавщині без газу дев’ять населених пунктів

Українська енергосистема знову зазнала масштабної атаки, фото: Герман Галущенко

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Російські загарбники здійснили чергову атаку на енергосистему України.

Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Також станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. Про це сьогодні, 11 лютого, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки, — зазначив він.

У Telegram-каналі «Укренерго» о 6.53 з’явилося повідомлення про застосування аварійних відключень у зв’язку з масованою ракетною атакою.

Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі, — зазначили у компанії.

У Полтавській ОВА повідомляють, що внаслідок російського ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.