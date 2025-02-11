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Ракурс
Наслідки російської атаки на Кіровоградщині, фото: Андрій Райкович

На Кіровоградщині уламки БПЛА пошкодили приватні будинки (ФОТО)

11 лют 2025, 09:23
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На Кіровоградщині сьогодні, 11 лютого, вночі та вранці лунали повітряні тривоги.

В одному з районів падіння уламків БПЛА спричинило пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

В Кропивницькому районі уламками збитого безпілотника пошкоджено вікна та покрівлі в кількох приватних домоволодіннях. Зачепило також повітряні лінії електропередач, — розповів він.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Прилегла територія обстежується фахівцями.

Джерело: Ракурс


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