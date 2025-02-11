Дитсадок та дві школи пошкодила атака російських БПЛА на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203958-dytsadok-ta-dvi-shkoly-poshkodyla-ataka-rosiyskyh-bpla-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, вчергове атакували Київщину безпілотниками.
Тривога тривала всю ніч. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.
Зазначається, що в області працювали сили ППО, є збиті цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, проте в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи — діючу та новобудову.
В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок, — розповів Калашник.
Наразі комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога.
Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні, — додав Калашник.