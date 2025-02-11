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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників на Київщині, фото: Микола Калашник

Дитсадок та дві школи пошкодила атака російських БПЛА на Київщині (ФОТО)

11 лют 2025, 10:07
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, вчергове атакували Київщину безпілотниками.

Тривога тривала всю ніч. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Зазначається, що в області працювали сили ППО, є збиті цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, проте в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи — діючу та новобудову.

В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок, — розповів Калашник.

Наразі комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога.

Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні, — додав Калашник.

Наслідки атаки російських безпілотників на Київщині, фото: Микола Калашник

Джерело: Ракурс


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