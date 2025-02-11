57 ворожих безпілотників збили сили ППО України 11 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203960-57-vorojyh-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-11-lutogo-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування.
Ціллю ворога були об'єкти газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Також ворог атакував Україну 124 ударними БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 10.00:
- підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях;
- 64 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина, — зазначили в Повітряних силах.