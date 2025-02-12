Наслідки обстрілів Сумщини. ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203986-rosiyany-atakuvaly-obiekt-krytychnoyi-infrastruktury-na-chernigivschyni.html

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Армія рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

У середу вночі, 12 лютого, противник вдарив по одному із об'єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Внаслідок влучання виникла пожежа, а вибухова хвиля пошкодила господарчі будівлі. Поранення дістали двоє осіб, медики вже надали їм необхідну допомогу. Пожежі вже також вдалося локалізувати.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що у Сумській області рятувальники ліквідували пожежі в житловому секторі, які виникли через російські обстріли.

Зокрема, у Краснопільській громаді за двома різними адресами горіли оселі цивільних та приміщення господарського призначення. А у Верхньосироватській громаді горів приватний житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Київ та Київська область під ранок 12 лютого зазнали російського ракетного та дронового удару. В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще четверо постраждали.