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Ракурс
Наслідки обстрілів Сумщини. ДСНС

Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині

12 лют 2025, 10:22
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Армія рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

У середу вночі, 12 лютого, противник вдарив по одному із об'єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Внаслідок влучання виникла пожежа, а вибухова хвиля пошкодила господарчі будівлі. Поранення дістали двоє осіб, медики вже надали їм необхідну допомогу. Пожежі вже також вдалося локалізувати.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що у Сумській області рятувальники ліквідували пожежі в житловому секторі, які виникли через російські обстріли.

Зокрема, у Краснопільській громаді за двома різними адресами горіли оселі цивільних та приміщення господарського призначення. А у Верхньосироватській громаді горів приватний житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Сумщини. ДСНС

Наслідки обстрілів Сумщини. ДСНС

Нагадаємо, Київ та Київська область під ранок 12 лютого зазнали російського ракетного та дронового удару. В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще четверо постраждали.

Джерело: Ракурс


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