Василь Малюк особисто затримав агента ФСБ. Фото: СБУ

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СБУ викрила агента Федеральної служби безпеки росії у своїх лавах.

Як виявилося, на ворога працював керівник штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України. Задокументувано 14 епізодів протиправної діяльності «щура». Затримував зрадника у середу, 12 лютого, особисто голова спецслужби Василь Малюк. Про це прес-центр СБ України повідомив у Telegram.

За словами Малюка, у ході надскладної розробки і подальшої багатоходової реалізації СБУ використала всі можливі гласні та негласні форми та методи діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. Вдалося проникнути у мобільні телефони й комп’ютери фігуранта й правоохоронці «фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль».

У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу, — наголосив Малюк.

Зазначається, що через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію. Про деталі цієї спецоперації правоохоронці пообіцяли повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, у січні правоохоронці затримали відомого адвоката, який скоригував російський ракетний обстріл компанії в Днпірі, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Тоді ворожий удар за координатами зрадника призвів до загибелі шести і важкого поранення 30 українців.