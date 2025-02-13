У найбільшій партії Європарламенту здивувалися санкціям проти Порошенка та вбачають у них політичний мотив

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У Європейській народній партії — європартії і найбільшій групі Європарламенту — висловили подив з приводу санкцій проти Порошенка та вбачають у цьому політичні мотиви.

Звинувачення у зраді проти п’ятого президента України, який твердо протистояв російській агресії з 2014 року, посилював ЗСУ, забезпечив підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і сприяв консолідації української національної ідентичності, є беззмістовними і виглядають такими, що мають виключно політичні мотиви.

Від імені моєї політичної родини закликаю президента України переглянути це рішення і уникнути кроків, що підривають настільки потрібну зараз національну єдність, щоб забезпечити сильну переговорну позицію… і підтвердити курс України на вступ у ЄС, — заявив лідер ЄНП Манфред Вебер.

Він закликав президента України переглянути рішення про санкції та уникати дій, які підривають «вкрай необхідну національну єдність, досягти міцної переговорної позиції щодо агресора та підтвердити прагнення України щодо вступу в ЄС».

Вебер також закликав президента Європейської Ради, президента Європейської Комісії, президента Європейського парламенту та партії-члени ЄНП «приєднатися у відстоюванні єдності в Україні».

Нагадаємо, РНБО 12 лютого запровадила санкції проти Петра Порошенка та ще кількох відомих політиків та бізнесменів.

Згідно указу президента, санкції стосуватимуться Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника «Приватбанку» Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.

Санкції передбачають спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Згодом Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка. Президент заявив, що зробить це, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.