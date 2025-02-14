Ракурсhttps://racurs.ua/
Трамп хотів би, аби росія повернулася до G7
Трамп хотів би, аби росія повернулася до G7https://racurs.ua/ua/n204039-tramp-hotiv-by-aby-rosiya-povernulasya-do-g7.htmlРакурс
Трамп вважає, що росію слід повернути в G7 і домовитися про скорочення військового бюджету з Москвою і Пекіном.
Київ є частиною переговорного процесу щодо припинення війни Росії проти України, а Москва «хоче укласти угоду» про її завершення, заявив президент США Дональд Трамп у четвер, 13 лютого, під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.
Також він сказав, що «хотів би повернути» росію в G7, і що Москва «не дозволить» Україні приєднатися до НАТО.
На питання, чи вірить він путіну, який каже, що хоче миру, Трамп відповів:
Так, вірю. Я вірю, що він хоче миру. Коли я вчора з ним розмовляв, і я його дуже добре знаю… Так, я думаю, що він хоче миру. Гадаю, що він сказав би мені, якби не хотів.
Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію росії, та поклав на Джо Байдена відповідальність за «провокування» Москви на повномасштабну війну. Він сказав у Білому домі:
Я не бачу, щоб країна в становищі росії могла дозволити Україні приєднатися до НАТО. Я не бачу, щоб це сталося. Я вважаю це причиною початку війни. Байден вийшов і сказав, що вони можуть приєднатися до НАТО. Він не повинен був цього говорити. Щойно він це сказав, я відповів: зараз у вас буде війна. І я мав рацію. Це війна, якої б ніколи не сталось, якби я був президентом. [росія] забрала Крим за Обами. Потім вони забрали великий шмат землі, як ви знаєте, під час Буша. І тепер вони намагаються забрати все під час Байдена. Єдиний, хто їм нічого не дав, це Трамп.