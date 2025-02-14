Трамп хотів би, аби росія повернулася до G7

https://racurs.ua/ua/n204039-tramp-hotiv-by-aby-rosiya-povernulasya-do-g7.html

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Трамп вважає, що росію слід повернути в G7 і домовитися про скорочення військового бюджету з Москвою і Пекіном.

Київ є частиною переговорного процесу щодо припинення війни Росії проти України, а Москва «хоче укласти угоду» про її завершення, заявив президент США Дональд Трамп у четвер, 13 лютого, під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

Також він сказав, що «хотів би повернути» росію в G7, і що Москва «не дозволить» Україні приєднатися до НАТО.

На питання, чи вірить він путіну, який каже, що хоче миру, Трамп відповів:

Так, вірю. Я вірю, що він хоче миру. Коли я вчора з ним розмовляв, і я його дуже добре знаю… Так, я думаю, що він хоче миру. Гадаю, що він сказав би мені, якби не хотів.

Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію росії, та поклав на Джо Байдена відповідальність за «провокування» Москви на повномасштабну війну. Він сказав у Білому домі: