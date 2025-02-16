ЗСУ вибили росіян із села поблизу Покровська

https://racurs.ua/ua/n204103-zsu-vybyly-rosiyan-iz-sela-poblyzu-pokrovska.html

Ракурс

Сили оборони звільнили село Піщане біля Покровська.

Про це 16 лютого повідомили в ОСУВ «Хортиця».

За словами речника угруповування військ «Хортиця» Віктора Трегубова, на Покровському напрямку відбувся певний «перелом».

Це вдалось завдяки ефективній співпраці підрозділів безпілотних систем та штурмовиків.

Село Піщане звільнене від ворога в результаті боїв 2−6 лютого, під час яких знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ЗС рф. У нас також є втрати, але вони у багато разів менші за росіян, написав у своїх соцмережах юрій Бутусов.

Першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку «Скала». Після того, як бійці 425-го ошп знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх.

На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище. 425-й штурмовий полк — резерв головнокомандувача ЗСУ О. Сирського, контратака проведена за його наказом, — пише журналіст.

10 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов розповів, що російська армія намагається обійти Покровськ із заходу. Проєкт DeepState вранці 12 лютого зазначив: що російська армія просунулась на захід від Курахового Покровського району — під Шевченком, в Андріївці й Дачному.

Відповідно до зведень Генштабу, 15 лютого найгарячіше було саме на Покровському напрямку — там українські бійці зупинили 71 штурм.