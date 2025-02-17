Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська до України. Фото:

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Велика Британія готова відправити миротворців до України.

Лондон готовий відправити свої війська до України для забезпечення виконання мирної угоди, якщо це буде необхідно. Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Таким чином він вперше публічно висловив готовність розглянути можливість направлення британських миротворців до України. Про це повідомило видання The Telegraph.

Британiя готова зіграти провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це включає додаткову підтримку для української армії, в рамках якої Британiя вже пообіцяла виділити 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік до 2030 року, — зазначив посадовець.

За словами Стармера, він глибоко усвідомлює відповідальність, пов’язану з потенційною можливістю наразити на небезпеку британських військових. Водночас він наголосив, що забезпечення безпеки України — це забезпеченням безпеки Великої Британії та всього європейського континенту.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що країни Європи зможуть надати до 25 тис. військових для можливої миротворчої місії в Україні. Такої кількості буде недостатньо для ефективного виконання завдань, бо для проведення операції потрібно щонайменше 120 тис. військовослужбовців.

Джерело: The Telegraph