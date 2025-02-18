Ольга Стефанішина, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n204152-ukrayina-zreshtou-pidpyshe-ugodu-zi-ssha-schodo-korysnyh-kopalyn-stefanishyna.html

Ракурс

Угода зі США щодо використання українських природних копалин досі обговорюється.

Про це під час візиту до Варшави заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє The Guardian.

Стефанішина зазначила, що Україна «не перебуває в процесі переговорів про угоду», визнавши при цьому «процеси», започатковані новою адміністрацією США.

Водночас вона заявила, що Україна «не відкинула» запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення.

Ми очікуємо, що вона буде підписана, — додала вона.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволив підписувати угоду про корисні копалини зі США, оскільки, за його словами, вона не захищає інтереси України.

Джерело: The Guradian