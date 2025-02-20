Дональд Трамп очікує на візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Штатів

https://racurs.ua/ua/n204207-tramp-ochikuie-na-vizyt-si-czinpina-do-ssha.html

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Президент США Дональд Трамп очікує на візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Штатів.

Про це Трамп розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One, не назвавши однак дату візиту.

Зауважимо, що уряд Трампа веде переговори з Китаєм щодо спірної відеоплатформи TikTok. Відповідаючи на запитання, чи можливе укладення нової торговельної угоди з Китаєм, президент США сказав, що «це можливо».

Також Трамп підтвердив намір США вести переговори з рф і КНР над скороченням кількості ядерних боєзарядів.