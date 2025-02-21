Кіт Келлог та Володимир Зеленський. Фото:

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Спецпосланець США з питань рф та України Кіт Келлог вперше після переговорів з президентом Володимиром Зеленським прокоментував їхню зустріч.

За словами представника адміністрації Дональда Трампа, дискусії у Києві були «широкими та позитивними». Щодо глави України, то Келлог назвав Зеленського «відважним лідером нації». Відповідний допис американець розмістив у соціальній мережі Х.

Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським — відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого. Того ж дня він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідок і спецслужб, а також з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Зустріч з президентом України Володимиром Зеленський відбулася 20 лютого. Глава держави зазначив, що в ході зустрічі вони детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх полонених українців, а також дієві гарантії безпеки.

Зеленський наголосив, що Україна «готова до сильної, дійсно корисної угоди» з президентом США Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки. Додав, що Київ «запропонував найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату».