Нардеп від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна. Фото:

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Ірина Кормишкіна, народний депутат від «Слуги народу», вирішила скласти депутатський мандат.

Парламентар вже подала заяву про складання депутатських повноважень. Цю заяву спершу має розглянути Регламентний комітет, а потім відбудеться голосування у парламенті. Про це йдеться з анонсу засідання комітету на сайті Верховної Ради. Також відповідну інформацію у Facebook опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Депутатка від слуг Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня нардепу від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Слідчі встановили, що у 2021−2022 роках парламентар набула понад 20 млн грн і згодом придбала за них будинок в Одеській області, де зараз і мешкає. Однак її офіційний дохід за цей період та заощадження не перевищували 2,7 млн грн.

Згодом ВАКС відпустив Кормишкіну на поруки голови парламентської фракції «Слуга народу» Дмитра Арахамії та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

А в січні цього року Кормишкіній оголосили про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації, бо в декларації за 2023 рік нардеп не вказала житловий будинок, де живе, та земельні ділянки в Одеській області вартістю понад 17 млн грн.